Paolo Berlusconi, vice-presidente del Monza e fratello del presidente Silvio, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy 2019: "Il percorso della famiglia Berlusconi è iniziato nel 1986, mio fratello voleva far diventare il Milan la squadra più forte del mondo, all’inizio è stato deriso ma poi ha avuto ragione. Mio fratello ha sempre puntato al massimo, abbiamo vinto 29 trofei. Ora spero la Juve possa tenere alto l’onore italiano in Italia. In attesa del ritorno del Milan, magari anche del Monza. Ibrahimovic al Monza? E’ grande e vaccinato, non ha bisogno di una badante, almeno per ora. Silvio Berlusconi ha dato la sua disponibilità, il Monza è una provocazione, è più logico il Milan, ma sarà lui a decidere".