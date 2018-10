, fratello di Silvio ed ex vicepresidente del Milan, ha parlato a Top Calcio 24 della veloce avventura dialla guida del club rossonero: ", perché con noi si è comportato molto bene, ha pagato tutto quello aveva da pagare, da parte di Silvio c'è stato anche molto fair play perché lui aveva versato, in modo sconsiderato, una caparra di 200 milioni (a perdere) che avrebbe perso visto poi il mancato versamento della cifra restante entro la data prevista ma mio fratello ha dato tempo all'amico cinese senza incamerare i 200 milioni"."La mia versione?: ha detto 'andate e conquistate il mondo del calcio' perché il calcio viene visto come propaganda della democrazia, quindi lui insieme a una scalata di altri imprenditori si è trovato a far fronte all'acquisto del Milan e poi. E' un mistero.Tralascio la stupidissima versione dei malpensanti che credevano a una strategia di far rientrare dei capitali esteri della famiglia Berlusconi: primo non abbiamo una lira all'estero e non siamo così stupidi da scegliere un percorso così low profile come il Milan se fosse stata questa la nostra intenzione.. Sull'amico cinese temo anche che se questi denari non fossero stati suoi, non vorrei essere nei suoi panni: in Cina i creditori non sono molto teneri".