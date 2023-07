Con quel trauma che non passa mai. Ché si, fu un trauma per tutto il Paese e continua a esserlo. Ma per chi è siciliano, per chi da siciliano si trovava in Sicilia in quelle ore, ogni 19 luglio significa riprovare quel senso di abisso che si spalancò sotto i piedi a metà pomeriggio di una domenica d'estate. Una sensazione orrenda, di irrimediabile annichilimento. Che d'istinto si vorrebbe cancellare. Ma che invecePerché adesso abbiamo tutti la certezza che da quel fondo abbiamo cominciato a risalire. E invece in quel momento pensavamo che alla caduta non esistesse limite. CheDunque riprovare la sensazione gelida di quell'attimo serve per ricordare che c'è stato un momento in cuiSenza l'illusione che una certa sub-cultura mafiosa potesse essere estirpata del tutto, perché quella va oltre Cosa Nostra e i suoi uomini del disonore per affondare le radici in una mentalità diffusa che soltanto i decenni potranno cancellare. MaMi trovavo nella casa al mare a San Leone (Agrigento), quando la notizia prese a circolare intorno alle sei del pomeriggio., la moglie Francesca Morvillo e i componenti della scorta., prima ancora che i notiziari facessero il nome suo e di chi faceva parte della sua scorta. E fu come sentirsi crollare, fisicamente. La sensazione che le ginocchia si piegassero, che non reggessero il peso di un dolore così potente. Ma fu soprattutto la tracotanza a ferire. Quel “l'hanno rifatto...”, quando ancora la ferita del precedente attentato era pulsante, fu la presa di coscienza più devastante. La consapevolezza di una ferocia che non avrebbe conosciuto limiti e che per questo si sarebbe potuta ripresentare in ogni momento.Ma l'esercizio della memoria rimane utile, oggi più che mai. È il vincolo degli anniversari, ciò che ci fa ricordare cosa siamo stati e perché siamo arrivati fin qui.@pippoevai