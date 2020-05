Lo ha più volte commentato quando giocava in Premier League, a gennaio è arrivato in Italia, all'Inter. Così Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport di Christian Eriksen: “Ve lo dico io, l'Inter ha preso un giocatore pigrissimo. Eriksen è un pigrone, per chi non lo sapesse. Gli piace correre con la palla, torna in posizione solo per rispettare le indicazioni dell’allenatore. Se ora Conte non lo sfrutta nel mini-campionato con ritmi bassissimi, non lo farà più allora vuol dire. Da mezza punta avanzata può fare la differenza, ha opzioni che nessuno ha all’Inter. Tiro, assist, dribbling, cuce gioco, è il momento migliore per farlo giocare la ripresa”.