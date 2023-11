Secondo Fabrizio Romano, Paolo Maldini è in cima alla lista per diventare il nuovo direttore dell’Al Ittihad in Saudi Pro League. Maldini è la priorità; la scelta chiaramente sarà dell’ex capitano e dirigente del Milan, niente di fatto ad oggi. Ma pensieri in corso perché l’Al Ittihad garantirebbe potere, forza di investimento, un progetto nuovo in Saudi Pro League. Il club di Benzema e Kanté vuole rivoluzionare, Paolo Maldini è l’opzione numero uno. Accetterà o meno?