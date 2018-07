Parte la ‘Pablito Great Italian Emotions’ a Forte dei Marmi. Interviene il padrone di casa: “#Italia, nessun ricambio generazionale. La verità è che mancano i talenti” [ @brunettweet ] pic.twitter.com/yjOtjKzMSp — calciomercato.com (@cmdotcom) 1 luglio 2018

In occasione dell'apertura della 'Pablito Great Italian Emotions' a Forte dei Marmi,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com: "Nazionale? Abbiamo perso giocatori come Pirlo, Totti e Del Piero, che hanno fatto un'epoca. In questo momento non siamo stati in grado di sostituirli. Speriamo nei prossimi mesi di trovare i sostituti. Ci sono giovani interessanti, ma dobbiamo avere un po' di pazienza. Mondiale? È un'edizione in tono minore per le big. Il calcio sta cambiando, con le piccole che stanno crescendo".