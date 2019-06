L'attaccante campione del mondo con l'Italia nel 1982, Paolo Rossi dice la sua sul Mondiale femminile: "La Pablito del calcio femminile? Barbara Bonansea è brava, veloce e ha fatto due gol. Sì, mi ci rivedo... Per tantissimi anni le azzurre del calcio sono state come dimenticate, sembra quasi si pensasse che non fosse uno sport indicato per le ragazze. In realtà divertono, ho visto la partita con l'Australia e mi sono appassionato. Il calcio è uno sport molto fisico e di contatto, nel quale c'è anche durezza. La parte femminile lo ingentilisce e le nostre sono tecnicamente brave, questo fa bene al calcio".