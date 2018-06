Dagli studi Mediaset in Russia, Paolo Rossi non le manda a dire nei confronti di Sampaoli: "Ma Dybala dov'era? - si chiede - Nell'Argentina entrano tutti, è entrato persino Pavon". Il riferimento è alle scelte del CT argentino: Dybala non poteva stare fuori, ancor meno in una partita del genere. "Si poteva segnare facilmente, anche fuori area. Paulo avrebbe cambiato la partita", la chiosa di Rossi.