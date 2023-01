Il 2022 si è chiuso con la pessima notizia della morte di Papa Benedetto XVI all'età di 95 anni. Papa Ratzinger, così come Papa Francesco, è stato un grande amante del calcio e dello sport in generale. In particolare, tifosissimo del Bayern Monaco di cui era socio onorario.



"Quel poco che so della morale l’ho appreso sui campi di calcio e le scene di teatro, le mie vere università", una delle tante dichiarazioni che fece legate al mondo del calcio e che dimostrano la passione che Papa Benedetto XVI aveva per il pallone. Nel 1974 fu anche commentatore nei Mondiali disputati in Germania.