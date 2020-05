Marcão, papà e agente di Gerson, è tornato a parlare del figlio che ha militato nella Roma: "Abbiamo avuto una trattativa l'anno scorso con il Nizza, ma Gerson era appena arrivato a Flamengo. L'idea è quella di costruire una storia nel club. Siamo sempre stati dei flamenguisti. Gerson è estremamente felice". Marcão rivela inoltre un interesse dallaper suo figlio: "Nessuno sapeva dell', ma ora che te lo sto dicendo, lo sapranno tutti", facendo riferimento a Raul, un manager che si è trasferito nel club inglese e che aveva già provato a prendere il brasiliano in passato. Si torna quindi al momento della trattativa che stava portando, prima di trasferirsi invece alla Roma: "Avevamo sistemato tutto, firmato...ma il Barcellona voleva pagare solo 8 milioni di euro al Fluminense, che aveva davvero bisogno di soldi. Quindi, abbiamo scelto di chiudere con la Roma, che ha offerto 16 milioni di euro".Cosa non ha funzionato in Italia? Questa la versione di Marcão: "Volevano che firmassi con un procuratore", riferendosi ai dirigenti della Roma. "Ci hanno 'fritto' lì. Così tanto cheSiamo dovuti rimanere in un hotel per 3 mesi. In tutte le case che abbiamo cercato di affittare, dovevo parlare con questo uomo d'affari, di cui non voglio nemmeno dire il nome. Abbiamo risolto solo quando Gerson ha parlato con. E ci siamo trasferiti nell'appartamento di Totti. "Non ha funzionato. Gerson ha segnato...Ricordo che Gerson ha segnato due gol contro la Fiorentina e dopo non ha mai giocato di nuovo.Ma comunque...Grazie a Dio siamo riusciti ad andarcene".