Papà e agente Samardzic: 'Sarò a Torino per incontrare la Juve. Devo decidere cosa è meglio per lui'

Juve, Napoli o estero? In tanti vogliono il centrocampista serbo dell'Udinese ma nessuno ha avuto la forza di affondare per lui a gennaio. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il padre-agente Mladen Samardzic ha confermato che incontrerà a Torino la Juventus lunedì in vista di Juventus-Udinese



SARO' A TORINO - "Cercherò di esserci a Torino con mia moglie e i nostri altri due figli. Laki ha continuato a lavorare duramente ed è concentrato sull'Udinese. Juve, Napoli o un club estero a luglio? Dobbiamo vedere che cosa sarà meglio per lo sviluppo di Laki. Il fatto che sia stato accostato a diverse società è il segnale che sta facendo bene. Mio figlio ha già detto di essere pronto per il prossimo passo, ma non ha fretta".



HA UN SUO STILE - "Sa quello che ha a Udine, dove si sente molto a suo agio nel club e ha dimostrato costantemente il suo valore. E questo è stato soltanto positivo per la sua crescita. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. I grandi accostamenti che leggiamo sui giornali fanno piacere, ma ciò che mi rende ancora più orgoglioso è che Laki ha sviluppato uno stile di gioco personale".