Due figli, due squadre di Serie A. I fratelli Inzaghi si sfideranno a suon di andata e ritorno in Serie A, sulle panchine di Lazio e Bologna, come un tempo facevano sul campo. E in tribuna, a guardarli, il papà Giancarlo Inzaghi, al Corriere dello Sport, racconta il suo orgoglio: “Sono orgoglioso, ma non per i risultati: perché sono rimasti i bimbi di sempre, non li hanno cambiati i gol, la fama, i soldi. Sono sempre Pippo e Mone… Meglio una vittoria per parte. Mi godrò la partita da papà e da spettatore. Davanti alla tv”



LAZIO E INZAGHI - Il figlio Simone ha un rapporto speciale con la Città eterna: “Sarà difficile staccarlo da Roma e dalla Lazio: quella ormai è la sua città. Magari prima o poi avrà voglia di confrontarsi con una realtà ancor più importante, ma è felicissimo di quello che sta facendo alla Lazio.”