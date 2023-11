Il papà di Facundo González, difensore di proprietà della Juve in prestito alla Sampdoria racconta a TuttoJuve.com: "C'è la possibilità di rivederlo a Torino già a gennaio? Non si sa mai nel calcio, perché le situazioni sono in continuo mutamento. Ma adesso lui si trova molto bene alla Sampdoria e pensa solo a dare il meglio per la squadra"