"Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus, ma non ha mai chiuso le porte al River Plate. I miei figli sono cresciuti al River e sono andati a scuola lì. La mia famiglia prova molto affetto per il club. Come padre, vorrei che i miei figli tornassero in Argentina. Ma vorrei che tornassero in un Paese migliore. Non mi sento in gradi di chiedere loro, che vivono negli Stati Uniti e in Europa da tanti anni, di tornare qui, anche se mi piacerebbe", così Jorge Higuain, padre di Gonzalo, ha parlato del futuro del Pipita bianconero ai microfoni di Olè. Dopo un eccellente inizio di stagione a Torino, Higuain è più che soddisfatto e felice di restare. Attenzione, però, perché l'idea di Gonzalo è quella di tornare in Argentina, nel suo River, a partire dal 2021.