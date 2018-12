Lazio e Bologna si affronteranno sul campo, ma sarà sopratutto una sfida dal sapore di famiglia per i fratelli Inzaghi: Simone e Filippo si studiano da giorni, hanno preparato il loro personale derby di famiglia alla perfezione. E papà Giancarlo al Corriere dello Sport, tifa X: “Sono in imbarazzo, non so per chi tifare, spero in un pari e sarò al Dall’Ara. Sono orgoglioso dei miei figli”. Inzaghi senior racconta un retroscena: “Questo è il primo Natale che non facciamo tutti insieme a casa. Saremo allo stadio. Pippo e Simone sono figli meravigliosi e credo un esempio di comportamento per i più giovani. Esonero? Mai avuto paura che fossero mandati via. Scherzando dico: regali di mercato dai presidenti Saputo e Lotito: magari”.