Papà, Giancarlo, è tornato a parlare dei due figli, rispettivamente allenatori di. Ecco come si è espresso lungo le colonne di La Repubblica: "Io. Mia moglie le guarda in una stanza, siamo in due ma non abbiamo mai visto una partita insieme. Lei sta in camera da sola e io in sala. Non voglio sentire e parlare con nessuno, sono troppo in ansia quando giocano i miei figli. Ci parliamo solo da una camera all’altra nel caso giochino in contemporanea per tenerci informati e ci dividiamo su chi guardare. Ogni tanto ci diamo il cambio".E continua: ". Mi hanno dato entrambi grandi soddisfazioni nel loro campo perché oltre ad essere bravi sono anche persone perbene, possono insegnare tanto. Me lo dicono i loro avversari quando li incontro".è un grande lavoratore. Pensate che la sera mi chiama alle 20 e dice che si è appena fatto la doccia e ha finito, non avete idea., invece,ma quando è al campo non vuole sapere niente. I due si sentono molto tra di loro per informarsi e aggiornarsi. Si danno consigli a vicenda.? Non può che farmi piacere, conosco Sinisa dai tempi in cui giocava insieme a Simone"."Vi racconto questo aneddoto: un giorno eravamo fermi al semaforo in macchina io e Simone. Ci accostano e intimano di abbassare il finestrino. Io pensavo fossero gli ultras, invece volevano solo dirgli in tono scherzoso 'Vedi di non rompere er caz**'. Lo dissero scherzando, con affetto".