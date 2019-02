Una dichiarazione che fa sognare i tifosi della Juventus. Quella rilasciata alla Bild da ​Wilson Rodríguez, papà de trequartista del Bayern Monaco James Rodriguez: "Ha ricevuto tante offerte. La Juventus? E' molto amico di Cristiano Ronaldo. Per come vedo il calcio italiano andare alla Juventus sarebbe una buona decisione". Nei giorni scorsi il quotidiano Marca aveva parlato di una telefonata di CR7 per convincere l'amico colombiano, che a giugno lascerà la Germania per tornare al Real, proprietario del suo cartellino (ha un contratto in scadenza nel 2019). A Madrid il miglior marcatore del Mondiale 2014, dovrebbe essere di passaggio, la sua prossima destinazione potrebbe essere Torino. Paratici ne ha già parlato con Jorge Mendes, a margine dei Globe Soccer Awards in programma a Dubai a inizio 2019, James potrebbe essere uno dei grandi acquisti estivi della Juventus.