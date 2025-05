Papa Leone XIV è un "grande tifoso della Roma"

AFP via Getty Images

, il primoamericano della storia, eletto ieri con il nome di, sarebbe un, grande amico del nuovo pontefice americano e Assessore del Pontificio comitato di scienze storiche,all'Ansa: "Con lui si sta bene insieme, gli piace giocare, scherzare. He io lo prendo sempre in giro. Dopo la partita contro la Fiorentina, l’ho sentito al telefono, gli ho detto scherzando che la vittoria di Ranieri era il primo miracolo di Papa Francesco. È un uomo con cui si scherza volentieri".

"Ho studiato con lui nel 1983 a Roma, era poco più grande di me, poi, più avanti, ho lavorato a suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma - ha concluso padre Giuseppe Pagano - E' il primo di noi agostiniani eletto Papa. Lavorerà molto sulla pace, viene da un cammino sincero di fede, di preghiera che non ha mai abbandonato, ci crede. Si muoverà molto sui conflitti, cercherà nuovi equilibri. L'ho sentito prima del Conclave, prenderà bene l'eredità di Francesco poi lancerà la Chiesa in avanti".