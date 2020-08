Il sogno continua e ora ha una base di partenza un po' più solida di qualche giorno fa. Sì perchédato che i messi comunali che in questi giorni sono passati a trovarlo nella sua nuova casa milanese doveUna casa con vista..., secondo la Gazzetta dello Sport perché in casac'è chi continua a sognare il grandissimo colpo.La pratica presso il Comune di Milano era stata avviata il 6 giugno, in gran silenzio, ma ora lo scenario è cambiato perché la notizia è diventata di pubblico dominioche usufruirebbe di una tassazione più agevolata rispetto a quella spagnol-catalanta.’impero di Suning sta studiando in maniera approfondita i termini economici di un’operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Zhang e i suoi uomini sono infatti all'opera anche per torvar e valutare l'impatto che nuovi sponsor porterebbe in questa avventura. Il sogno quindi continua, palla a Messi, deciderà lui, infatti, se lasciare il Barcellona.