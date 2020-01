Ieri sera Walter Zenga ha detto in tv una frase importante, che potrebbe spiegare tante cose. "Nella sosta potrebbero aver fatto una preparazione tutta diversa... ". Potrebbe essere un appiglio per spiegare per esempio quello che sta succedendo a livello bettistico. Difficoltà di questo tipo non si erano riscontrate: me ne accorgo non solo dalle mie proposte ma dalle centinaia che arrivano in questo forum.



Oggi per esempio festeggiamo due vincitori della SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica, ma nessuno del sabato! Quasi impossibile, è successo. Ma se andiamo nei maggiori campionati e vediamo che si fermano tutte insieme o quasi squadre come Barcellona e Lipsia (sabato), Inter, Juventus, Ajax e Atletico Madrid (domenica) oltre a una miriade di altre big che non sto qui a citare, tutto va in polvere. Ed è andata così.



Nel nostro forum due coraggiosi sono comunque andati a tagliare il filo del traguardo domenica. E' stato PAPA WAIGO ad aggiudicarsi (almeno in coabitazione) la sfida con questa proposta. A quota 7.



NAPOLI GOL UNDER 3,5

ASCOLI X2 UNDER 3,5

VALLADOLID X2 MULTIGOL 1-4



L'altra simulazione di bolla andata benissimo è stata quella di GIANLUCA MAGNANTI, alla stessa quota (7).



NAPOLI 1X

ROMA X PRIMO TEMPO

LEVERKUSEN 1/1 PRIMO TEMPO/FINALE



PAPA WAIGO e GIANLUCA MAGNANTI sono stati due eroi se pensate che i post piovuti sono stati oltre centoventi (!) nelle due giornate del week-end. Il momento è per bravissimi, ora lo abbiamo toccato con mano. Nel frattempo. i miei più vivi complimenti ai due vincitori di una SFIDA che si fa sempre più difficile! Ma lo sapete no? "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare...".