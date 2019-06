Quale futuro per Nicolò Zaniolo? Il centrocampista offensivo della Roma, ora impegnato con l'Italia Under 21 all'Europeo, è l'oggetto del desiderio di diversi club, Juventus su tutti. Suo padre Igor ne parla a Centro Suono Sport: "Ha un contratto di quattro anni, non vedo motivo di pensare che vada via. Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui. Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato, appena messo apposto l’organigramma della società sicuramente saremo i primi ad essere chiamati”.



SULLO SPOGLIATOIO - "Date fiducia alla società, perché peggio dell’anno scorso non può andare, l’obiettivo è tornare in Champions e quindi siate fiduciosi. C’è bisogno di esser uniti per arrivare ai risultati, Roma non è una piazza facile. ​Nicolò ha instaurato un rapporto forte con i big della Roma. Era un gruppo abbastanza coeso, poi per tanti motivi non ha reso per quanto poteva e doveva, ma il gruppo era ottimo".