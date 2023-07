Nome a sorpresa per il centrocampo del Napoli. Si tratta del giovane classe 2003 Pape Diop, dello Zulte Waregem. Gerald Sagoe, agente del calciatore camerunense, ha parlato ai microfoni di Radio CRC:



VICE LOBOTKA - "Penso che potrebbe esserlo. Bisogna aspettare, il mercato sembra procedere a rilento. Ci sono diversi club interessati al ragazzo, bisognerà capire se il Napoli farà sul serio per acquistarlo, ma il ragazzo ha lo spessore per ricoprire quel ruolo".



TRATTATIVA CON IL NAPOLI - "Siamo ancora in contatto con il Napoli, la trattativa è in corso, siamo ancora agli albori, ma siamo ancora in contatto con il Napoli. Il fatto che altri giocatori africani abbiano avuto fortuna e velocità di adattamento può essere un elemento a favore del Napoli. Ma bisogna aspettare e vedere come va a finire".



LA VOLONTÀ - "Sarebbe molto contento di giocare a Napoli e sarebbe una grande opzione per il suo futuro".