La nuova coppia allo scoperto: Matteo Berrettini e Melissa Satta assieme al derby https://t.co/jin9gQIlPM — Corriere della Sera (@Corriere) February 5, 2023

Zhang quando ha visto Satta con Berrettini pic.twitter.com/uOHNEO9NDE — Haytham Mohamed (@HMElhalmoushy) February 5, 2023

Milan's tifosi are big Shakira fanspic.twitter.com/DpfOCZlAfR — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 5, 2023

Milan fans started the chant "Calhanoglu son of a b****" and 5 seconds later they got silenced by the goal celebration.pic.twitter.com/IVXBFNl76g — $ (@samirsynthesis) February 5, 2023

Ma vediamo una diapositiva del primo tempo del derby. pic.twitter.com/DoD5TU2noD — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) February 5, 2023

Ma che minchia di piano era? https://t.co/bLGoCAbKLf — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 5, 2023

“Una domanda per il 18, per favore”.



pic.twitter.com/yGNr9HDAhE — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 4, 2023

#Osimhen colpisce una tifosa con una pallonata durante il riscaldamento e va a chiederle scusa, salendo sugli spalti per abbracciarla



In partita invece, purtroppo per lo Spezia, ha sempre preso la porta...#SpeziaNapolipic.twitter.com/xPlC9VYzAk — GOAL Italia (@GoalItalia) February 5, 2023

Spalletti questioning kids who’ve turned up at #Napoli’s training ground why they’re not at school:

“There’s a strike”

“And when are you going to make it up”

“Never…we don’t care”

“You don’t care? how will I be able to coach you if you can’t understand?”

pic.twitter.com/PoRK3FhHw9 — Daniella Matar (@DaniellaMatar) February 1, 2023

Indagine sulla presenza di Luciano Moggi a bordo campo della partita della Juve Primavera, il 14 gennaio scorso. Moggi non può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della federcalcio, in quanto radiato dopo Calciopoli. #ANSA https://t.co/Vt1epxJIi5 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 3, 2023

Ma non eri contro le droghe? — Graphical Chic (@antonio_daq) January 31, 2023

Il presidente del #Potenza nella bufera: "I miei calciatori sono delle femminucce, è giusto dirlo" | VIDEOhttps://t.co/ynkQl9FhK7 — Sportface (@sportface2016) February 4, 2023

Allenatori che hanno eliminato #Mourinho in due competizioni diverse:



Pep Guardiola

Antonio Conte

Diego Simeone

Davide Ballardini (Supercoppa Italiana 2009, Coppa Italia 2023) — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 1, 2023

Il Twitter della Lega pubblica la manita dopo Milan-Sassuolo. Rimossa dopo le critiche https://t.co/BAFPYmZS9F — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 29, 2023

Guida finita, grazie dell’attenzione. — Roberto de Zerbino (@bagnariol_luca) February 1, 2023

La discesa in campo di Luciano Moggi, la “guida al sesso” di Nicolò Zaniolo, la vendetta di Calhanoglu nel derby: i tweet più incredibili della settimana. E ancora: tutto il meglio sul derby della Madonnina e sulla giornata di A, striscioni irresistibili, quesiti giornalistici improbabili, tweet pericolosi postati e poi cancellati. Da Caressa a Pellegatti, passando per Mario Adinolfi, Matteo Salvini, Steven Zhang... Troverete questo e molto altro nella nuova Top 10 di Calciomercato.com.__10__ IL DERBY DI MILANO. Il clima, infuocato. I motivi di interesse, a bizzeffe. Si parte dalla tribuna vip- Per poi passare alle curve. Al di là delle coreografie, il gioiellino si trova in quella rossonera...- Si parte, ed è subito nemesi: proprio mentre i tifosi rossoneri cominciavano ad intonare delicatezze nei confronti dell'ex Calhanoglu...- Il primo tempo rossonero è agghiacciante: zero tiri in porta, zero tiri fuori, zero tocchi negli ultimi 11 metri, zero... (continua)- Il risultato finale non cambia, il derby termina 1-0 in favore dei nerazzurri. Mister Pioli "spiega"- Le varie teorie sulla crisi del Milan non convincono. Ci prova Fabio Caressa, nel Club di Sky Sport 24, scomodando il Trismegisto:"Ermete Trismegisto, un grande filosofo dell'antichità – preclassico, qualcuno pensa dell'età egizia, non si sa nemmeno se sia esistito veramente – però aveva dettato le leggi ermetiche: una è la legge della vibrazione. 'Tutto vibra: noi esseri umani siamo in grado di plasmare la realtà attraverso le vibrazioni che emaniamo'. Legge ripresa da Einstein, e addirittura nella teoria delle stringhe. Cosa dice Ermete?: questi sono corpi solidi, ma in realtà a livello molecolare sono in movimento, sono energia. E l'energia vibra. Se tu vibri in un modo positivo, il mondo attorno a te vibrerà in modo positivo, se tu vibrerai in modo negativo, che poi è essere ottimisti o negativi, il mondo vibra in modo negativo. Beppe (Bergomi, ndr), secondo te il Milan è entrato in questo meccanismo? Vibra in modo negativo? Forse pure la formazione di oggi vibrava in modo negativo... è lì che devi saper cambiare la vibrazione!"- Nella conferenza prepartita il mitologico Carlo Pellegatti aveva catapultato mister Pioli in piena Odissea...- In tutto questo pathos, poteva mancare il vicepremier Salvini? Eccolo alcuni giorni fa, durante un appuntamento elettorale a Rho: "Non c'è partita, l'Inter vincerà il derby, godetevela"...- E guardate che le ultime ore non erano state semplici nemmeno in casa nerazzurra...__9__ OUTFIT DELLA SETTIMANA. In Nba__8__ SÌ MA IL NAPOLI? La capolista è salita in cattedra, dentro e fuori dal campo- Non si bigia la scuola: mister-Spalletti-Luciano-da-Certaldo- Tutto bellissimo, ma non mostrate questo tweet ai tifosi del Napoli__7__ STRISCIONE DELLA SETTIMANA. Federico Baschirotto, difensore del Lecce, sempre più protagonista__6__ LA (RI)DISCESA IN CAMPO DI LUCIANO MOGGI- Settimana intensa per Big Luciano, tra una polemica e l'altra. È stato persino screenshottato nell'arena mediatica de "I Fatti Vostri", Rai 1. Comitatooo__5__ JUVENTUS-GATE. ABBIAMO UNA TEORIA__4__ NEL FRATTEMPO A POTENZA__3__ KING BALLARDINI. Non gli bastava lo scalpo del Napoli, in Coppa Italia...__2__ CAPITOLO DEDICATO A TWEET (CLAMOROSI) CANCELLATI. Ci si chiede, che dito avrà postato la Lega di Serie A dopo il derby?- In settimana non era stato preso bene nemmeno il tweet dell'Atalanta...__1__ TWEET DELLA SETTIMANA