Jetzt gibt es ein Nachspiel ... - Amateur-Porno bei Nizza-Spiel gedreht https://t.co/FZxxMgUpKQ #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) February 15, 2023

Incredibile in Francia, alcuni spettatori girano un video porno allo stadio durante #NizzaLille. Il club rossonero, avvisato da tifosi che avevano sentito dei gemiti, ha denunciato tutto alla poliziahttps://t.co/FKQcVWsZCF — Sportface (@sportface2016) February 15, 2023

qualcuno mi spiega chi cazzo è enzo arlotta — rosa (@RosaChemical) November 2, 2021

OTD two years ago, the newspaper La Repubblica asked whether PM Mario Draghi looked more like Ronaldo, Totti or Ibrahimovic pic.twitter.com/4NAUJ5kc5z — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) February 19, 2023

Credo che questo titolo sia passato un po’ inosservato pic.twitter.com/hFybWVRJD4 — nonleggerlo (@nonleggerlo) February 15, 2023

Mario metti le labbra a cuoricino e baciamelo https://t.co/hVEREJNnkO pic.twitter.com/HZThZZ4OaE — Fedez (@Fedez) February 18, 2023

Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende.

Amicizia e solidarietà a @mariogiordano5, gigante nel giornalismo e nella vita. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 19, 2023

#ChloeBailey performed her single “Pray It Away” at the NBA TNT American Express Road Show last night to kick off #AllStar weekend. And she served up all the curves in a custom #InPieces blue & white basketball outfit. It’s giving Lola Bunny. Loves it. https://t.co/pDt6JhESmG pic.twitter.com/ViE9NDFOUq — YBF CHIC (@TheYBF) February 18, 2023

Instancabile Kvaratskhelia che dopo la partita di ieri va a supportare l’Inter pic.twitter.com/8DmYpuuGkn — Uzimè (@Rnaples7) February 18, 2023

Cose che non pensavate possibili e invece sì: Jari Litmanen in versione attore nei panni di un rider italiano, in un film finlandese per bambini in uscita la settimana prossima. Alzate il volume! https://t.co/1zY8JBNtNT — Federico Casotti (@federicocasotti) February 15, 2023

Se non ho capito male lei alla fine pensa sia spagnolo — Claudio De Marzo (@cladema83) February 15, 2023

Carnevale si tinge d'azzurro, ai quartieri Spagnoli spopola la maschera di Osimhen e sui social impazzano immagini di bambini vestiti come il campione del Napoli. La mamma del bimbo in foto:"lavoravo a casa di Koulibaly ma mio marito adora Victor. É bastato tingergli i capelli" pic.twitter.com/TB9nfC0mTs — Francesco DiMa (@Frances83206970) February 19, 2023

A #Napoli hanno mascherato i bambini con costumi da “covid” ed “amuchina”. Dalla Campania è tutto, a voi la linea. pic.twitter.com/AfZgmt8zYa — Antonio Stornaiolo (@stornaiolo) February 16, 2021

Tottenham’s trip to face AC Milan described as ‘like two bald men fighting over a comb’ #THFC https://t.co/mYc0u3M2X5 — talkSPORT (@talkSPORT) February 13, 2023

Sulle voci di una possibile rescissione a seguito dell’esonero di Daniele De Rossi, Radja Nainggolan ha risposto (a modo suo) con una storia su Instagram. pic.twitter.com/1UddH8bqmn — Ernesto Pellegrini (@Ern4Pel) February 13, 2023

Barella contro Lukaku negli spogliatoi pic.twitter.com/ic0pwh2Mfo — ّ (@violismo) February 13, 2023

Barella salutando il compagno Lukaku pic.twitter.com/UjuMMMXbkC — Javi Moreno bene...™ (@MarcoVerduz) February 13, 2023

Allegri vs Stefano De Grandis #DisdettaSKY pic.twitter.com/hAIjVEp2oA — Daniele De Felice (@DanieleBibo) February 17, 2023

Fermo qui. Un Caressa semplicemente sontuoso e magnetico. pic.twitter.com/kU0YCCg1gm — erclab_ilritorno (@erclab_rinato) February 13, 2023

PAGELLE SOCIAL: Le risse a favore di camera di Allegri e Lukaku, Stefano Sensi e lo scatto “milf” (oh, lo dice lui), il video “hot” nei bagni dello stadio, la vergogna giornalistica sul coming out di Jankto, il travestimento “da Osimhen” che farà discutere, passando per i migliori outfit dell'All Star Game e le cattiverie tricologiche su Pioli e Conte. Abbiamo dato i voti alle follie calcistiche (e non solo) di questa settimana attraverso i migliori tweet su piazza, si parte.all'assist romantico-glicemico che Stefano Sensi detto von Goethe ha riservato alla sua dolce metà per la combo San Valentino+compleanno: “...TO A NEW MILF”al passaggio “Il Nizza, avvisato da tifosi che avevano sentito dei gemiti, ha denunciato tutto alla polizia”, immaginate la scenaa Rosa Chemical: chiudiamo il tema Sanremo con un tweet che ci proietta nel metaversoA proposito di 2021. In queste ore celebriamo due anni esatti da questo indimenticabile interrogativo rilanciato da Repubblica.a chi ha risposto educatamenteal titolo di Libero. Per anni ci siamo chiesti: com'è che nessuno mai?, eccoalla vera gara della schiacciate, altrochè i tabelloni fatti saltare da Shaq: Federico Leonardo Lucia in arte “Fedez” vs. Mario “Il gigante” Giordanoallo #SlamDunkContest edizione 2023. Certo, nulla a confronto dei vari Gordon vs. LaVine, delle gesta di Vince Carter, di Sua Maestà His Airness (scusa MJ), ma comunqueParentesi: outfitdell'All Star WeekendInter-Udinese: così, dal nulla, il ritorno in porta di Samir Handanovic. VOTO 11 al sospiro di sollievo “esalato” da mister Simone Inzaghi al triplice fischio. Anche perché al primo tiro in porta dei friulani, era andata cosìall'ubiquità Kvara, talento incontenibile del Napoli Calcio. Pur di tenere il campionato aperto...a chi ha commentato “Quella di Correa era finita”a chi ha subito pensato a Maurizio Compagnoni: questo gol lo vedranno pure a Tonga?a Jari Olavi Litmanen attore, completamente senza sensoChe poi, due anni fa andava questo (alla pandemia)Idee originali per Carnevale? Tributo al gol del pari firmato Petkovic, minuto 116 di Croazia-Brasile (poi finita 5-3, ai rigori). VOTO 8 (se siete argentini)per il tweet-Champions della settimana: “La trasferta del Tottenham per affrontare l'AC Milan è stata descritta come 'due uomini CALVI che litigano per un pettine'”VOTO 7,5 a Nainggolan perché ci darà da pagare le bollette, grazie NinjaVOTO 4 alla faida nerazzurra (poi rientrata) tra Barella e Lukaku. Uno non smette di sbracciare, l'altro sbrocca. Ed eravamo già al terzo “tranquilli, ci siamo parlati in spogliatoio, basta lamentele in campo”A proposito, per la serie "prenderla bene", imperdibile lo sca*zo tra Massimiliano Allegri e Stefano De Grandis, su Sky Sport 24, dopo la mancata vittoria della Juve in Europa League, con polemiche arbitrali annesse. VOTO 7 alla massima del mister: “Le chiacchiere le porta via il vento, le biciclette i livornesi”