1. Fabrizio Corona come Buffon:

"Io ero un grandissimo calciatore, ero fortissimo, a 15 anni giocavo in porta in Eccellenza, potevo avere una carriera da Serie A. Poi invece ho cominciato ad uscire tutte le sere, ad avere l'ossessione per la palestra, per le f*ghe, quella cosa lì..."

"Oggi è il 2 di maggio (prima del doppio Euroderby, ndr), sono le 17.35 e io vi dico che l'Inter andrà in finale di Champions. Poi fatelo vedere questo video, mi raccomando!"

"A volte gli scoop li combinavamo noi (Corona fu condannato nel processo Vallettopoli, ndr), prendevamo per il culo i giornali. Mi ricordo di Adriano in Sardegna, con cui non andavamo d'accordo, lui aveva una villa, lo fotografammo mentre entrava e usciva dalla porta: abbiamo preso un putt*none della scuderia di Schicchi, lo abbiamo messo fuori dalla porta... lei era una pornostar, e tutti i giornali titolarono 'Adriano e la pornostar', mentre lui questa non la conosceva neanche. Quello era il potere, cose che voi non potete capire"



1b. Fabrizio Corona e le dimensioni del suo pene (don't try this at home, mi raccomando):

"Oggi sono fidanzatissimo, quindi ho appeso il Cialis al chiodo... in realtà no, perché lo prendo tutti i giorni. Mi è successa una cosa strana, che ti consiglio (rivolgendosi al conduttore, ndr) perché tu sei giovane. C'è stato un periodo in cui prendevo 100 grammi di Viagra al giorno, spendevo 7-8mila euro di Viagra al mese, quando era introvabile. Alla fine sono andato da un urologo che mi ha consigliato di prendere una pastiglia di Cialis al giorno: io la prendo al mattino, insieme al caffè. Ma siccome non ho misura, ne prendo quattro. Prima, quando andavo in galera, mi ripulivo. Ora non ci vado da tre anni e quindi le prendo tutti i giorni. Siccome questo Cialis ti pompa le vene del tuo membro, succede come se fosse sempre allenato, e quindi mi è cresciuto a dismisura il pisello. Mi guardo e rimango scioccato. Quando mi guardo allo specchio mi sconvolgo da solo. Questo era un talk di finanza, e siamo arrivati all'hard..."



1c. Cose turche

"Non so se sono più contento perché con l'Inter siamo arrivati in finale in Champions o perché la Juventus è stata eliminata. A me mancano tre mesi a fine pena, me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter.



I fratelli Gallagher quando ci vedranno vincere si potranno andare ad ubriacare in un pub turco: noi non solo non abbiamo paura dei fratelli Gallagher, non abbiamo paura nemmeno di Erdogan…"



Champions, Fabrizio Corona: "Tre mesi a fine pena, me la rischio e vado a Istanbul a tifare Inter" . #Adnkronos https://t.co/KoxxF377eP — Adnkronos (@Adnkronos) May 19, 2023





2. Certezze Juve [in aggiornamento]

“Nelle ultime ore circola che la Juventus prenderà 12 punti di penalizzazione”#Caressa pic.twitter.com/BJGtCuLBej — Alessandro (@90ordnasselA) May 21, 2023

Sky: "Vlahovic può restare, come può andare via dalla Juve"

"Di Maria può rinnovare, come può non rinnovare"

"Giuntoli può arrivare, come può non arrivare"



BREAKING NEWS, ci abbiamo lavorato tutto il giorno — alessandra (@_alessandra27_) May 21, 2023





3. Lo spogliarellista Luciano Spalletti

#Spalletti coinvolto in un addio al nubilato: questa sceneggiatura di Sorrentino sta prendendo una piega interessante. https://t.co/trmBd2TxGS — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 21, 2023





4. Roberto Gagliardini detto "tha Pogbianco"

La gioconda di Gagliardini all’Inter: dopo essersi lamentato di giocare troppo poco, in un momento in cui è fondamentale far riposare i titolari, prende due gialli in 40’ dopo aver fatto almeno cinque falli da ammonizioni. Un capolavoro https://t.co/W7t7hKinUt — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) May 21, 2023

Andate a lavare la macchina? Piove.

Avete fretta? Il semaforo è rosso.

Ordinate il tiramisù? Hanno appena preso l’ultimo.

Gioca titolare? Viene espulso.

È la legge di Murphy, Murphy Gagliardini.#NapoliInter@PressingReal pic.twitter.com/OqBbjVjuXe — Frank Piantanida (@inFranchezza) May 21, 2023

I mesi di Gagliardini all'Atalanta sono stati veramente il più grande abbaglio calcistico collettivo che io ricordi.



Sentite queste parole di Daniele De Rossi, non l'ultimo arrivato. E in quel momento lo pensavano in tanti se non tutti pic.twitter.com/GchuWDCONO — Daniele Mari (@marifcinter) May 21, 2023





6. Lazio vicinissima ad un piazzamento Champions, la tranquillità del patron-senatore





7. Calcio e politica, un bel connubio

2.



Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci dice che “se proprio dobbiamo parlare di calcio, penso al mio Catania”…



[@LaStampa] pic.twitter.com/dPb2ykU12F — nonleggerlo (@nonleggerlo) May 19, 2023

Fontana: "#SanSiro è come il viso di un'anziana signora. Serve un nuovo stadio" https://t.co/ygu01PgVO8 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 11, 2023

Il ministro: «Se colpevole di falso in bilancio, al club non toglierei punti ma soldi. Si potrebbe agire su un bene di proprietà». Lunedì i bianconeri conosceranno l’esito del ricorso sulla penalità: coppe europee a rischio. https://t.co/rvrFOsaG3Y — La Verità (@LaVeritaWeb) May 19, 2023





8. Così, de botto, senza senso

Dovresti prima avere un cervello così non scrivereste certe cose. Ma i tuoi genitori sanno cosa scrivi su un social? — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 19, 2023



9. L'Inter vola in finale di Champions, Milan eliminato ed ennesimo derby stagionale perso

Inter beat Milan for the FOURTH time in 2023.



Milan haven't scored a single goal pic.twitter.com/eo4paoQw48 — B/R Football (@brfootball) May 16, 2023

E #Spalletti arriva allo stadio Maradona dicendo questa frase verso l‘#Inter:



Semplice sfottò o provocazione? pic.twitter.com/CqMubrazwj — MarkSuning (@VivaSuning) May 21, 2023





9. Er Bushido





10. Dove lo porterà?

Questa è la vera Panda… vero mister Spalletti? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PPImjv5lOp — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 21, 2023

Ho visto cose che voi tifosi non potete nemmeno immaginare. Ho visto mister Luciano Spalletti, munito di biciclo, finire nel bel mezzo di un addio al celibato: "scusi, è lei lo spogliarellista che aspettiamo?"; ho letto di un Roberto Gagliardini che fu "Pogba bianco", la conferma sulla rosea, "sì, mi rivedo in Paul"; ho visto giornalisti di fede rossonera sollazzarsi sul sorteggio Champions dell'Inter, salvo poi, sapete già; ho assistito infine al ritorno del re dei paparazzi, Fabrizio Corona Real: sapeste quanto gli piace parlare del suo calcio. Si parte, questo è Papeete.