1. Emilio Fede incontra Messi al ristorante, e...

Dal profilo Instagram di Emilio Fede pic.twitter.com/biXA6FltJ3 — RassegnaTv (@RassegnaTv) May 29, 2023





2. Tutto vero

pic.twitter.com/UF5uLgMakE — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) May 25, 2023





3. Non è la rAI





4. L'assist di Fantantonio

Cassano che si scagazza le mutande in live ormai è normale amministrazione, non si nasconde neanche più pic.twitter.com/90e8yscIsT — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) May 20, 2023





5. È già tempo di Calciomercato: il Liverpool non può fare a meno di Calabria Davide



6. Chicche dagli addetti ai lavori: giro di valzer

@FrancescoOrdine: "#Handanovic avrà avuto qualche incertezza sul gol di #Gonzalez, ma sul gol la colpa è di #Bastoni. Nella ripresa fa due parate decisive che tolgono il 2-2 alla #Fiorentina. Vi dico di più: io a Istanbul metterei #Handanovic e non #Onana" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 25, 2023

C’è lo spareggio, svegliati — Carmelo Di Giorgio (@CarmeloDiGiorg4) May 28, 2023





7. Speciale De Laurentiis

"Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico", un anno in cui il tecnico toscano non allenerà nessuna squadra. Nel futuro del Napoli ci sarà Luis Enrique? Ne stiamo parlando a #LaDS. #Napoli #DeLaurentiis #CTCF pic.twitter.com/H8BNzjOOiu — RaiSport (@RaiSport) May 28, 2023

Comunque il momento più alto di Aurelio #DeLaurentiis è stato questo, molto di più dell’addio di #Spalletti pic.twitter.com/OQ0SXYN34c — Carlo Gioia (@CarloGioiaa) May 28, 2023

#ADL festeggia il compleanno con #Lotito a Roma prima della finale di Coppa Italia all’Olimpico: “Io e Lotito casino garantito!” pic.twitter.com/bl3doGIfcg — Napoli Magazine (@napolimagazine) May 25, 2023



8. Speciale Juve al Max

Zazzaroni a @PressingReal : "#Allegri il mercato non l'ha avuto...".

1) Pogba; 2) De Maria; 3)Bremer (50 milioni) ;

4) Paredes; 5) Kostic



Il televisore era fulminato, più che in bianco e nero — Pietro Falco (@ereticodarogo) May 28, 2023

Chi tifa #Juve spera (giustamente) che il supplizio #Allegri finisca. E dentro di sé dovrebbe saperlo anche #Calvo. Chi non tifa #Juve spera che gli rinnovino il contratto fino al 2035 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2023





9. L'impegno del Presidente del Senato

Hanno pure sbagliato giorno. Il 9 dovrebbero pagare meno — Filippo Ricci (@filippomricci) May 26, 2023





10. Matrix, con la consueta delicatezza

Passeremo in rassegna: le rivelazioni dello storico direttore del Tg4 sul miglior calciatore del mondo, incontrato per caso in una trattoria milanese (era lui o non era lui?), e rilasciate qualche tempo fa in una live su Instagram; la "svolta" futbolista-elettorale del leader padano Matteo Salvini; le parole che fanno tremare i tifosi del Milan – stando al grande Carlo Pellegatti: Jurgen Klopp si sarebbe follemente innamorato di un calciatore rossonero. E ancora tweet cancellati, rumori sospetti, "interpellanze" parlamentari che davvero... senza ovviamente dimenticare gli ultimissimi show catodici del presidente del Napoli. Papeete: di tutto, di più.