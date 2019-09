Non solo un grandissimo campione. Cristiano Ronaldo continua ad essere, a 34 anni, una straordinaria macchina da soldi. Un marchio globale che non smette di spopolare sui social network e di generare introiti. Il tabloid tedesco Der Spiegel ha avuto accesso ai documenti di Football Leaks che rivelano il mega contratto di sponsorizzazione con Nike firmato fino al 2026 dall'asso della Juventus e della nazionale portoghese: nelle tasche di CR7 potrebbero entrare fino a 160 milioni di euro, in virtù dei 16,2 milioni fissi a stagione e i 4 di bonus previsti in caso di vittoria di Pallone d'Oro del premio di miglior calciatore del mondo assegnato dalla Fifa.