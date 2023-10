"Ora sono consigliere del presidente del Marsiglia e sono felice che Gennaro Gattuso sia il nostro allenatore. Ha i valori giusti per il nostro club. Devo dire che mi sono divertito davvero tanto con Igor Tudor, ha valorizzato Alexis Sanchez che è uno come Giroud e cioè un professionista esemplare: arriva due ore prima e se ne va due ore dopo. Ho subito detto che Gattuso dopo Marcelino era la scelta giusta". Così Jean-Pierre Papin, ex Pallone d'Oro francese, sull'inizio dell'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'OM.