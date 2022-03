Jean Pierre Papin, intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti, parla dell’obiettivo Renato Sanches: “Per me lui è un vero fuoriclasse. Già quando era andato al Bayern Monaco aveva fatto cose incredibili per la sua età. Poi si è un po’ perso perché non giocava più, aveva bisogno di continuità. Al Lille ha dimostrato tutto il suo potenziale. È un box to box, corre sempre, è sempre aggressivo sul portatore di palla. È capace anche di fare assist e gol. Corre sempre dappertutto”.