Jean-Pierre Papin, ex calciatore del Milan, ha parlato al Festival dello Sport di Trento:



"Parlai con Adli perché vivevo a Bordeaux. Gli dissi che aveva un problema per il calcio italiano: non sapeva difendere. Aveva solamente la classe offensiva. Adesso ha capito qual è il problema, si è adattato al calcio italiano e Pioli ha saputo lavorarci".