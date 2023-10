"Adlì lo conosco perchè viveva a Bordeaux, in Francia ha fatto bene ma in Italia è tutto un altro calcio. Quando lo sentivo gli dicevo che doveva imparare a difendere bene, finalmente ha imparato bene e ha saputo conquistare Pioli. Ora Adlì è un giocatore pronto per questa Serie A". Così Jean-Pierre Papin su Yacine Adli al Festival dello sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport.