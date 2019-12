Tempo di vacanze per i calciatori della serie A, tempo di riposare le "membra stanche" e ricaricare le batterie per il secondo tempo del campionato.o dell'anno che sta per concludersi. E' il caso delche, sul suo profilo Instagram, pubblica una serie di stories riportanti ladell'anno solare 2019 e del decennio 2010/2020. In queste speciali classifiche,. Il fantasista dellasta vivendo una stagione strepitosa dal punto di vista delle assistenze:; diventano 15 prendendo in considerazione tutto l'anno solare.Ed è proprio lo spagnolo a lanciare la sfida, sempre sui social, al rivale in maglia neroazzurra:ha provocato Luis Alberto che, a onor del vero, in questo campionato è già a +6 sul Papu (12 a 6). Chi si aggiudicherà la classifica degli assist man e, dunque, la cena a Ibiza?