Dieci giorni per decidere il futuro. Il Papu Gomez è arrivato a un bivio decisivo della sua carriera, di fronte ci sono due strade, quella che porta lontano dall'Atalanta, della quale difende i colori dal 2014, o quella della permanenza. Tra le due, la seconda, è senza dubbio quella impervia,Dopo la lite all'intervallo della sfida con il Midtjylland, le accuse, la frasi sibilline, gli indizi social, è arrivato il momento del silenzio. E' quello che ha chiesto la famiglia Percassi, che vuole prendersi questi giorni per capire come muoversi.Anche se Gasperini considera de Roon, Freuler e Toloi i tre capitani della squadra, Gomez continua a esserne il simbolo, anche fuori dalla lista dei convocati. I Percassi lo sanno, per questo ora che il calendario dà tregua e c'è qualche giorno di pausa vogliono risolvere la situazione, una volta per tutte., se non ci sarà modo di ricucire lo strappo, arrivare a un accordo, si studierà il modo per separarsi.Gomez che - fa sapere Sky Sport non avrebbe forzato la cessione -, lottare per traguardi ambiziosi e farsi notare dall'Argentina in vista della Copa America 2021, a Bergamo o altrove. Sono molte le squadre che hanno chiamato il suo agente,(non ci sarebbe trasloco da Bergamo). Marotta, che ha ottimi rapporti con l'Atalanta, per ora è in stand by: aspetta di capire l'evolversi della situazione e, se l'argentino verrà messo sul mercato, di conoscere il prezzo.