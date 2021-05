L'addiodelè stato uno degli highlights dell'ultimo mercato invernale. La stella e il simbolo della squadra bergamasca, in rottura con Gasperini, dopo settimane di trattative e rumors che lo vedevano vicino a diversi club di Serie A alla fine si accasò a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro complessivi di bonus (centrati) al Siviglia. Da allora conil Papu ha centratoNumeri lontani da quelli di Bergamo che lasciano aperti grossi spiragli per il suo futuro e per un ritorno in Serie A.Intervistato da Marca l'attaccante Argentino ha parlato proprio della scelta fatta a gennaio del Siviglia che non placa i recenti rumors: "I motivi che mi hanno portato a scegliere Siviglia?che mi ha spinto a scegliere questo club. Volevo continuare a giocare nei principali campionati e continuare nella nazionale argentina.e quando è spuntato Monchi la prima cosa che ho detto al mio agente è stata di chiudere la trattativa".Attività imprenditoriali, amicizie, scuola per i figli, insomma tutto attorno al Papu spingeva verso una permanenza in Serie A e in piazze non troppo distanti dalla città lombarda.che già a gennaio si interessò alla sua situazione, ma non ebbe la forza economica di chiudere il colpo con l'Atalanta per le ben note vicende societarie.La permanenza di Conte all'Inter potrebbe riaprire il canale di trattativa con gli agenti del fantasista argentino, ma ad oggianzi: "Quali sono i miei obiettivi al Siviglia? Sicuramente voglio che la squadra rimanga tra le prime quattro. Il gruppo mi ha reso felice e per me è stato facile grazie anche all'aiuto dei giocatori argentini. Mi sento come se fossi qui da tanto tempo".