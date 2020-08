Intervistato in Argentina da Enganche, il fantasista dell'Atalanta, Papu Gomez ha parlato a tutto tondo della sua avventura a Bergamo."L’Atalanta appartiene alla città e ti senti parte di questo. I ragazzi te lo fanno sentire. Prima del mio arrivo, hanno lottato a malapena per salvarsi e tutti erano comunque contenti"."Abbiamo alzato il livello e ora ti chiedono le coppe europee. Raggiungere questo obiettivo non ha prezzo. Appena sono arrivato avevamo fatto 14 partite senza vincere. Non c’è mai stato un rimprovero"."Gasperini dice che questa era un’isola felice, ma che a sua volta questa isola felice ti ha portato a rilassarti e non preoccuparti di vincere o perdere. Abbiamo deciso che questo non sarebbe più accaduto. E non è più successo. Migliorando sempre. L’Atalanta mi ha cambiato la vita".Leggi qui l'intervista completa al Papu!ARTICOLI CORRELATI[Atalanta, Gomez esalta Gasperini: "Se l'avessi avuto a 24 anni sarei cresciuto ancora di più"] Atalanta, Gomez esalta Gasperini: "Se l'avessi avuto a 24 anni sarei cresciuto ancora...[Atalanta, parla l'ex Tameze: "Col PSG se la giocherà e può vincere. Gasp fa rendere tutti"] Atalanta, parla l'ex Tameze: "Col PSG se la giocherà e può vincere. Gasp fa rendere...[L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Il Papu miglior centrocampista del campionato"] L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Il Papu miglior centrocampista del campionato"ALTRE NOTIZIE SERIE A[Bosz alla vigilia di Inter-Bayer: "I nerazzurri non dipendono da Lukaku o da altri singoli"] Bosz alla vigilia di Inter-Bayer: "I nerazzurri non dipendono da Lukaku o da altri singoli"[Inter, dalla Turchia: concorrenza del Fenerbahçe per lo svincolato Sarr] Inter, dalla Turchia: concorrenza del Fenerbahçe per lo svincolato Sarr[Inter, Conte: "Havertz ha grandi qualità, spero che non le dimostri domani"] Inter, Conte: "Havertz ha grandi qualità, spero che non le dimostri domani"[Sassuolo, Odgaard torna in neroverde. Ma difficilmente per restare] Sassuolo, Odgaard torna in neroverde. Ma difficilmente per restare[Gomez: "La Dea mi ha cambiato la vita. E pensare che quando arrivai non vinceva da 14 gare..."] Gomez: "La Dea mi ha cambiato la vita. E pensare che quando arrivai non vinceva da 14 gare..."[Roma, la mancata qualificazione in Champions fa risparmiare un milione per Villar] Roma, la mancata qualificazione in Champions fa risparmiare un milione per Villar[Juventus, Demiral: "Grazie a chi mi ha supportato. Stagione difficile, ma saremo più forti"] Juventus, Demiral: "Grazie a chi mi ha supportato. Stagione difficile, ma saremo più forti"[Atalanta, Gomez esalta Gasperini: "Se l'avessi avuto a 24 anni sarei cresciuto ancora di più"] Atalanta, Gomez esalta Gasperini: "Se l'avessi avuto a 24 anni sarei cresciuto ancora di più"