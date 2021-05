Intervistato da Marca il Papu Gomez ha parlato della sua esperienza al Siviglia a partire dalla scelta di approdare in Liga dopo l'addio all'Atalanta.“Non ho idea della reale ragione che mi ha spinto a scegliere questo club. Forse perché ci giocavano tanti argentini di cui sono compagno con la Nazionale. Sicuramente anche per Maradona. Per gli argentini Maradona è una specie di Dio e indossare la maglia che in passato ha vestito lui… Sicuramente è un qualcosa di speciale. Vestire la maglia che ha indossato anche lui era sicuramente una cosa unica"."Volevo continuare a giocare nei principali campionati e continuare nella nazionale argentina. Sapevo che se fossi andato in una lega minore non sarebbe successo e stavo aspettando l’opzione migliore. A gennaio, tra Covid e squadre italiane (Inter, Milan e Juve ndr.) c’era incertezza e quando è spuntato Monchi la prima cosa che ho detto al mio agente è stata di chiudere“.“Il gruppo mi ha reso felice e per me è stato facile grazie anche all’aiuto dei giocatori argentini in rosa. La squadra migliora se il gruppo è buono. E qui è così. Mi sento come se fossi qui da tanto tempo".“Sicuramente voglio che la squadra rimanga tra le prime quattro, per poter giocare in Champions League e competere contro i migliori ogni anno. Questo ti dà una crescita sportiva che aiuta a migliorare. L’idea credo sia quella, provare a essere tra i primi e magari chi ci dice che un giorno non lotteremo di nuovo per La Liga“.