Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, si è confidato alla Gazzetta dello Sport: "Con il Copenaghen ho cambiato idea: volevo calciare verso l'alto, come non faccio mai. Volevo segnare e sorprendere il portiere. Digerito? Sì. Molto più difficile farlo con il rigore sbagliato in Coppa Italia contro la Juventus".