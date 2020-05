ufficialmente il 20 giugno e con esso verranno riaccese le speranze di cambiare il proprio destino per molti dei calciatori attualmente con un. Uno dei casi più lampanti è sicuramente quello legato ail cui ruolo nelè sempre più marginale al punto che sul suo futuroOmbre di campo, principalmente, perché dafino a, nessuno è riuscito a farlo brillare complice un adattamento al calcio italiano divenuto più complicato del previsto. Anche l'ex stella rossonera, nella sua intervista di ieri, ha confermato quello che è il problema più importante per Paquetà, ovvero la mancanza di un'identità tattica: "Se non riesci a trovare uno schema tattico adatto a te allora fai fatica.Se non ragioni velocemente troverai sempre difficoltà. Vedo che al Milan gli manca fiducia, gli manca serenitàArrivato in rossonero con le stigmate deldopo un primo periodo scintillante la stella di Paquetà si è lentamente offuscata scivolando lentamente nelle gerarchie di tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina rossonera.per dimostrare di poter essere ancora, o forse per la prima volta, un calciatore da Milan e soprattutto che vale l'investimento fatto per lui.Anche per questo, tuttavia, non mancano le difficoltà e davanti a Ralf Rangnick e agli uomini mercato del Milan si aprono due opzioni percorribili.e base di partenza per evitare una minusvalenza. I club che hanno pensato ad uno scambio per lui si stanno lentamente tirando indietro e allora si fa largorisparmiare l'ingaggio e rivenderlo, in futuro, con una valutazione e una plusvalenza più elevata. Non è la pista più gradita al Milan che vorrebbe o vederlo brillare subito in rosa o cederlo nel prossimo mercato. La palla passa quindi a Paquetà. Riuscirà ad essere da Milan in questi ultimi due mesi di stagione?