Tutto fermo, in attesa di offerte. Il Milan ha preso la sua decisione, Paquetà non è una prima scelta di Pioli e può partire, al momento non sono però arrivate proposte allettanti, economicamente vantaggiose per il club e il giocatore. L'ex talento del Flamengo ha deluso le aspettative, da esterno d'attacco, da mezzala o da trequartista non è riuscito a fare la differenza, motivo per il quale è stato deciso di metterlo alla porta. Salvo sorprese da ottobre in poi vestirà la maglia di una nuova squadra, chi arriva a bussare in via Aldo Rossi nei prossimi giorni deve però essere consapevole che è il Milan non può permettersi una minusvalenza.



IPOTESI - Ciò significa che Paquetà costa 22-23 milioni di euro, una cifra che può essere raggiunta con una cessione a titolo definitivo o con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nei giorni scorsi hanno manifestato interesse il Lione di Juninho, che stravede per lui, e, secondo il Corriere dello Sport, anche il Betis Siviglia e il Valencia (in questo caso si muoverebbe Mendes), ora bisogna capire se dalle parole si passerà ai fatti.



MERCATO BLOCCATO - Tonali, Brahim Diaz, Tatarusanu, i riscatti di Kjaer e Rebic, il Milan ha fatto molto in vista della prossima stagione, ora serve vendere, le prossime mosse passano dalle cessioni. Quella di Paquetà, appunto, e quella di Krunic, per il quale si è mosso il Friburgo. Per portarli via servono argomenti convincenti, Maldini e Massara aspettano, con il telefono acceso.