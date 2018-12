La prima certezza del mercato invernale del Milan è sicuramente Lucas Paquetà. L'acquisto dal Flamengo non è mai stato in discussione e il fantasista brasiliano arriverà a Milano nei prossimi giorni per prendere un primo contatto con il mondo rossonero per poi fare ritorno dopo Natale pronto a mettersi a disposizione di Rino Gattuso.



LA SCELTA - Nel frattempo in Brasile Pauqetà ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad approdare in rossonero svelando anche quello che sarà il suo nuovo numero di maglia: "Sarà la numero 39, è quella con cui ho debuttato in prima squadra con il Flamengo. Mi ha portato fortuna e mi auguro succeda lo stesso nel Milan. Se ho scelto i rossoneri è merito di Leonardo. Mi ha chiamato e mi ha convinto subito: ho compreso che il Milan ha un progetto serio per la mia carriera ed è fondamentale per un giovane che arriva in Europa. Non vedo l'ora di iniziare".