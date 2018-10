Come una preveggenza., ma mi sembrava una notizia come tante in vista del prossimo mercato di gennaio., per evitare di farmi fuorviare sulla posizione in campo, sulle sue caratteristiche tecniche e tattiche, sulle sue qualità. Avevo letto di tutto. Si parlava di un centrocampista centrale davanti alla difesa, di un esterno sinistro, di un trequartista. Ho scaricato la partita, giocata due giorni prima a San Paolo, tra il Corinthians e il Flamengo, vinta dai rossoneri di Rio de Janeiro, con un netto 3-0 ,doppietta proprio del numero 11. Sì, Paquetà gioca nel Flamengo con il numero 11. Mi sono seduto sul divano eche compare nelle immagini di Youtube.Nessun tunnel, nessuna veronica, nessun sombrero, maInsomma un giocatore moderno, un giocatore europeo.Ricordo che per “carioca” si intende il campionato di Rio De Janeiro. I due gol realizzati non hanno portato nulla di più alla sua prestazione, perché segnati entrambi a seguito di un corner. Il primo con un preciso colpo di testa, in torsione scopadea. Il secondo grazie a una forte girata, dopo la respinta corta della difesa avversaria., al minuto 92 della partita.”. Per carisma, classe e talento non è un azzardo. Veniamo infine al ruolo. Nel match contro i paulisti, il Flamengo è stato schierato con un 4-2-3-1. PaquetáUribe, ma libero di svariare su tutto il fronte offensivo, con una certa preferenza per la fascia sinistra, dove può esaltare il suo sinistro magico. E’ infatti un mancino purissimo., come lui non legato a una posizione definita in campo, come lui giocatore moderno e, ripeto, europeo.Nel Milan di Rino Gattuso,. Se invece Gattuso volesse imitare lo schema tattico del Flamengo, cioè il 4-2-3-1, il Milan si presenterebbe con Biglia, che ha le stesse caratteristiche di Gustavo Cuellar, volante dei rossoneri di Rio, e Kessiè. Davanti a loro, Suso, Paquetá e Calhanoglu o Bonaventura, con unica punta Higuain. Alternative Cutrone o Ibrahimovic . Sì, Ibra Supremacy .Perché non sognare il suo ritorno? L’illusione è dolce per sua natura!