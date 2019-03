Lucas Paquetá, centrocampista offensivo del Milan, parla in conferenza dal ritiro del Brasile, dove, in assenza di Neymar, gli è stata assegnata la maglia numero 10. Queste le parole del talento rossonero: "È accaduto tutto molto rapidamente, il Milan mi ha preparato dandomi il massimo supporto. Sono molto grato a loro, perché il ritmo è più rapido in Italia ed inoltre si gioca in modo diverso anche tatticamente. Ma ho ricevuto un’ottima preparazione e sono molto felice. In merito a Gennaro Gattuso, è una grande persona ed un eccellente professionista che ti spinge a dare di più: spero che otterremo grandi risultati in questa stagione".



SUL BRASILE - "La maglia della Seleção ha un grande peso, la storia, le cinque stelle. È un grande privilegio esserci con qualsiasi numero. Ho intenzione di lavorare sodo per trovare spazio".



SULLA TATTICA - "Le tattiche della Seleção e del Milan sono un po’ simili. A Milano gioco mezzala sinistra, la posizione che mi piace. È un campionato diverso, più tattico. Qui Tite mi dà la libertà di fare un passo in più verso l’area avversaria, di essere più libero. È la posizione che preferisco giocare mezzala sulla sinistra".