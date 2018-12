Il più classico dei domino, tra nuove leve e potenzialità deludenti. Lucas Paquetà è sbarcato da pochi giorni a Milano, aprendo di fatto il mercato invernale anticipatamente. Sbloccando i primi puzzle del calciomercato: il Flamengo, dopo aver ceduto per trentacinque milioni di euro il classe '97 al Milan, sta cercando una nuova pedina da inserire sulla trequarti. E, visti i problemi che Gerson sta attraversando alla Fiorentina, potrebbe essere proprio il calciatore di proprietà della Roma a sbarcare in Brasile. Come riportato da ESPN, il giocatore cresciuto nei rivali della Fluminense rappresenterebbe uno degli obiettivi: da risolvere, nel caso, la situazione tra la Roma e la Fiorentina, dato che per Stefano Pioli il calciatore è un titolare, sebbene abbia deluso a più riprese le aspettative e la formula dell'attuale trasferimento sia un prestito oneroso senza diritto di riscatto.