Nessuna paura, nessuna preoccupazione., non ci sono dubbi sull'operazione impostata e chiusa con grande velocità per il talento del Flamengo. Perché in Spagna rilanciano: ", Vinicius Jr e Marcelo insistono col ragazzo, tentativi continui", ma niente di tutto questo sta modificando l'esito dell'operazione ormai definita con il Diavolo., i documenti sono già pronti, la trattativa da 35 milioni è praticamente chiusa tra i due club e col ragazzo.- Eppure, c'è da raccontare un retroscena. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,; un inserimento lampo, in sostanza.Non sarebbe la prima volta specialmente sui talenti sudamericani, Real e Barça su tutte ma anche l'Atlético Madrid spesso riescono in sorpassi insperati grazie a rapporti, commissioni o altre strade.con tanto di visite mediche e contratti preparati. In attesa dell'ufficialità, il Milan si sente al sicuro e la fuga di notizie è arrivata così soltanto quando l'operazione era virtualmente completata. Con buona pace del Real Madrid...