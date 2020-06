Si è rivisto in campo nella semifinale di ritorno dicontro la. E, a tratti, si è rivisto il Lucasdel passato. Un po' quello del, un po' quello del. Brasiliano per posizionamento in campo, visto che ha fatto l'esterno offensivo, cosa che faceva nel club di Rio de Janeiro (nel 2018 è stato nominato miglior esterno mancino del campionato carioca);Infatti, almeno nello spirito, ildellosembrava quello che con, debuttando proprio contro la Juventus in Sa, aveva mostrato carattere, voglia di sacrificarsi e una certa attitudine al calcio europeo, poi sparite di colpo. In 10 contro 11 ha dato mano ain ripiegamento, non disdegnando qualche folata offensiva e qualche giocata di qualità.Il Milan vuole e deve recuperarlo, per non disperdere un investimento daAnche in questo senso è da interpretare la sostituzione fatta daall'ottavo minuto del secondo tempo: fuori, certo dell'addio a parametro zero, e non Paquetà.- Laè il club maggiormente interessato in Italia, mentre all'estero è sempre aperto il discorso con ilper quanto riguarda lo scambio con, obiettivo della mediana milanista. La richiesta rossonera è chiara: tra i. Per questo motivo con illa trattativa non è andata a buon fine, con Leonardo disposto sì a prenderlo ma non a spingersi così avanti. A gennaio ha rischiato di finire alla, in uno scambio con Bernardeschi. Ma anche in quel caso, nulla di fatto.@AngeTaglieri88