Il nuovo Milan si sta costruendo e delineando, con qualche certezza in più. La prima è che non parteciperà alla prossima Europa League, come stabilito dagli ultimi sviluppi sull'asse TAS-Uefa, la seconda è che ci saranno cessioni per far quadrare i conti della societaria: i fari sono puntati su Gigio Donnarumma, principale indiziato per portare nelle casse rossonere introiti importanti e, soprattutto, per mettere a bilancio una plusvalenze di primo piano. E quello del portiere classe '99 potrebbe non essere l'unico saluto illustre dell'estate milanista: da Rodriguez a Cutrone, da Kessie a Biglia e Suso sono tanti i potenziali partenti. Tutti in bilico, tranne tre.



SPINA DORSALE - Elliott infatti non ha intenzione di smantellare e ha messo tre giocatori al centro del progetto di rilancio rossonero: Lucas Paquetà, Krzysztof Piatek e Alessio Romagnoli, riferisce La Gazzetta dello Sport, sono i tre intoccabili e incedibili del nuovo corso del Milan, la spina dorsale attorno alla quale sarà costruito il nuovo Milan da affidare a Giampaolo. Interessamenti sono arrivati soprattutto per il difensore centrale e capitano, ma la volontà della società è chiara ed è quella di conservarlo a meno di offerte scandalose e davvero irrinunciabili: Paquetà, Piatek e Romagnoli, il Milan riparte da tre.