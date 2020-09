Una delle notizie del giorno è quella che porta Lucas Paquetà dal Milan al Lione. La mossa che può azionare il domino su scala internazionale, con il club francese ora pronto a lasciar partire Houssem Aouar, uno dei pezzi pregiati del mercato su tutta Europa. Giocatore a lungo corteggiato dalla Juve e dal Manchester City, poi nelle ultime settimane rientrato definitivamente nel mirino dell'Arsenal. Ed è proprio alla corte di Mikel Arteta che sembrava dovesse andare Aouar, anzi sembra tuttora. Ma dalla Francia si registrano alcune novità delle ultime 48 ore che potrebbero cambiare un finale apparentemente già scritto. Per quanto l'opzione Arsenal resti la più concreta dopo settimane di trattativa serrata, tanto che c'è già chi parla di annuncio entro poche ore: si tratta a oltranza, il Lione si aspetta un ulteriore sforzo economico dei Gunners.



PSG E JUVE – Dalla Francia intanto rimbalzano delle voci che vogliono il Psg terzo incomodo, con Leonardo pronto a fare irruzione con un'offerta tale da far saltare il banco tra Lione e Arsenal. Ma solo una proposta economica irrinunciabile potrebbe convincere Jean Michel Aulas a interrompere le negoziazioni con il club londinese. Non solo, secondo quanto riporta in particolar modo Rmc Sports, nella giornata di lunedì ci sarebbe stata anche una telefonata della Juve per capire a che punto fosse la trattativa tra il Lione e l'Arsenal, ma anche la richiesta economica definitiva per un eventuale inserimento dell'ultimo minuto. Che difficilmente ci sarà.