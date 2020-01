Cosa succede a Lucas Paquetà? Non ha risparmiato diverse stoccate al centrocampista del Milan oggi Luigi Garlando, prima firma de La Gazzetta dello Sport: "Forse avrà saudade degli amici carioca con cui chatta di continuo, senza troppo malessere. Anche perché Lucas, che ama postare balletti su Instagram, è più portato all’allegria che alla depressione. Come gli abbiamo riconosciuto un diritto all’ansia, gli ricordiamo che esistono doveri professionali, sanciti da un contratto. Per Pioli, che ieri lo ha punzecchiato in pubblico («Deve diventare più determinante»), Paquetà resta un’opzione importante, di grande tecnica, per cambiare partite in corsa. Poteva servire a Brescia, in un momento delicato. Anche Suso è frastornato dal mercato, ma, pur tra i fischi, cerca di rendersi utile. Anche Rebic era finito ai margini, si è impegnato di più e ha trovato il modo per riportarsi al centro. Kakà, prima di venire in Italia, si allenava con tacchetti di ferro anche a costo di spaccarsi i piedi sui terreni secchi di San Paolo, perché sapeva che in Europa si usano queste scarpe. È diventato Kakà perché ha voluto diventarlo, a tutti i costi, anche soffrendo. I veri grandi fanno così. Non si tolgono dalla battaglia".