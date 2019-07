Il Milan di Marco Giampaolo è sulle spalle di Lucas Paquetà: ieri c'è stato l'arrivo in Italia per il brasiliano, tornato al lavoro a Milanello dopo le vacanze ma soprattutto dopo la vittoria della Coppa America con la selezione di Tite, nella quale però non è stato protagonista come avrebbe voluto. Lucas Tolentino Coelho de Limasi rituffa nel club rossonero dunque, chiamato alla prima stagione intera a Milano, che deve essere quella della sua consacrazione da protagonista.



IL VERO NUMERO 10 - Non è un mistero infatti che il nuovo tecnico di meneghini punti su di lui per cambiare faccia alla sua squadra: da trequartista dietro alle punte o da mezzala di classe e tecnica, visto che comunque il suo non sarà un ruolo predefinito in campo, potrà cambiare spesso la posizione tra le due predilette, ma certamente dovrà conferire al Milan quello spunto e quella capacità di innescare le punte che solo un vero numero 10 sa dare, seppur non sarà quella la maglia che avrà sulle spalle-



IL CONSIGLIO DUARTE - A Milanello da oggi dunque, da leader: Paquetà è stato comunque tirato in causa ancora prima del suo arrivo in Italia, dato che i dirigenti che si stanno occupando del mercato, Paolo Maldini e Frederic Massara, lo hanno interpellato in merito all'acquisto del suo ex compagno di squadra al Flamengo, il difensore centrale classe 1996 Leo Duarte, nuovo innesto per la retroguardia rossonera consigliato proprio dal numero 39. Insomma, un Milan che punta sempre di più su di lui, in molteplici ruoli. Dopo l'esordio nella passata stagione, ora Paquetà è chiamato al salto di qualità definitivo.



@AleDigio89