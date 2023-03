Giugno, Scozia. Si giocavano i, una delle manifestazioni giovanili più importanti del pianeta, e l’evento attirò personalità da tutto il globo. Tra gli uomini di calcio accorsi Oltremanica c’era anche, O Rei, una vera e propria leggenda, in cerca di talenti e di un po’ di divertimento per i propri occhi dopo aver offerto godimento puro a quelli altrui per qualche lustro con la sua ginga. Alla fine di quella manifestazione, Pelé fece una previsione che suonò più o meno così:, che in quel Mondiale Under 17 venne eliminata ai quarti di finale, ai rigori, dai futuri campioni dell’Arabia Saudita, chiudendoe con la soddisfazione di aver vinto il girone davanti all’Argentina, con, grezzo ma tecnicamente spettacolare.Avanti veloce fino al 2022: non solo nessuna squadra africana ha mai raggiunto neanche la finale dei Mondiali (la più vicina è stata proprio il Marocco, quarto nell’ultima edizione), ma, eliminata dal Ghana e umiliata 4-0 qualche mese dopo, in un'amichevole giocata il 17 novembre, dal Portogallo di, che dopo la partita ha definito i nigeriani. La formazione di quella Nigeria? Eccola qua: Uzoho; Samuel, Akpoguma, Troost-Ekong, Bassey; Ndidi; Iwobi, Aribo, Moffi, Lookman; Simon. Mancava Osimhen, ma chi segue il calcio estero sa che oltre a Lookman e Troost-Ekong della nostra Serie A in questa formazione figurano giocatori che militano tutti nei principali campionati europei, con risultati stratosferici. In panchina Onuachu, Chukweze, Dennis, Dessers. Eppure Bruno Fernandes, non l’ultimo arrivato, ha percepito un livello basso. Invece, nello spareggio con il, ad uno 0-0 in trasferta aveva fatto seguito, allora Osimhen era in campo ma non è andato oltre un gol annullato dal Var, e dopo il fischio finale i tifosi inferociti hanno invaso il campo, provocando immani disordini e la morte, nella ressa, del medico della FIFA Joseph Kabungo , a bordocampo per i test antidoping. Il de profundis del calcio nigeriano.Il soprannome “Brasile d’Africa” non è dato solo dalla tecnica che hanno sempre mostrato i giocatori nigeriani, specie quelli offensivi come Jay-Jay Okocha. A partire dal, infatti,per far lavorare i giocatori con i maestri verdeoro, su tutti, l’allenatore del Portogallo terzo ai Mondiali del 1966, quelli dominati da(9 reti) e vinti dall’Inghilterra di Hurst con il famoso gol fantasma alla Germania Ovest. Ne venne fuori un movimento in grado, appunto, di portare Pelé a sbalordirsi dieci anni dopo, ma di fare anche meglio in seguito. La guida della Nazionale maggiore passò proprio nel 1989 all’olandese, che ottenne un secondo e un terzo posto (sconfitte contro Algeria e Ghana) nelle successive Coppe d’Africa per poi vincere al terzo tentativo (2-1 in finale allo Zambia) e qualificarsi ai. Era l’inizio del biennio migliore della storia del calcio nigeriano.Capace per la seconda volta in 5 anni di arrivare davanti all’Argentina nel girone con anche Bulgaria e Grecia,futura finalista, cui servirono due prodezze di Robertoper ribaltare, ai supplementari, il vantaggio di Amunike in 10 contro 11 per via dell’espulsione ingiusta di Zola. “, avrebbe detto poi Arrigo Sacchi riferendosi al pareggio di Baggio arrivato a 100 secondi dalla fine. La Nigeria però aveva impressionato, e il movimento era in continua espansione. Nel, sempre negli Stati Uniti ma ad, le Super Eagles Under 23 guidate da un altro olandese, Johannes, vinsero ladopo aver battutodi Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Bebeto edi Crespo, Claudio Lopez e Ortega. I nomi di quello che è passato alla storia come Dream Team?. Sull’onda lunga del successo di questo squadrone, la Nigeria era pronta a sconvolgere gli equilibri del calcio mondiale. Ma non lo ha fatto.Altri due anni, e arrivò il momento. Le Super Eagles si affidarono all'allenatore giramondo, una garanzia assoluta, e batterono addirittura latesta di serie e ladi Hristo Stoichkov, perdendo l'ultima col Paraguay ma passando comunque il girone per prime. Gli ottavi contro la, a quel punto, sembravano alla portata per Kanu e compagni, ma sul più bello. Problemi all'interno dello spogliatoio,, gli ingranaggi si incepparono e i danesi, guidati dai fratelli Laudrup, vinsero. Tutto questo ben di dio, purtroppo, ha avuto la sfortuna di essere di stanza proprio nello, contesto al quale non sfugge la Federazione calcistica. Nonostante Lagos e dintorni sfornino ripetutamente giocatori interessantissimi, comenel primo decennio degli anni 2000, la totale assenza di serenità ha portato la NFF (Nigerian Football Federation) a commettere errori marchiani, come quello di. La corruzione, finalizzata ad arrivare ai vertici del calcio nigeriano, è a livelli apicali, tanto che nell’ultimo decennio, quello successivo allacon in squadra talenti come il già citato Obi Mikel, Emmanuel, Ahmed, Victore Ideye Brown, sono cambiati ben sei presidenti. Quello del 2013, però, è stato un bagliore nelle tenebre, spento dall’. Curiosità: allora la Nigeria si è qualificata ancora una volta nel girone dell’Argentina, però come seconda. Tornando invece alle ragioni della mancata conferma a livello internazionale, come se non bastasse il resto, la popolazione convive con la, e tutto questo ha rallentato, quando non del tutto fermato l’immissione delle risorse nei settori giovanili e nei campionati nazionali, spingendo i talenti nigeriani a cercare migliori fortune in Europa. Le stanno trovando? Assolutamente sì.Soltanto le gare di ieri nelle Coppe europee fanno saltare all’occhio una coppia di attaccanti niente male: l’immenso Victorlo conosciamo tutti, invece quel Giftdel Gent che ha polverizzato il Basaksehir con 3 gol in 4 minuti a Istanbul pare proprio esserne il precoce erede. Poi c’è l’atalantino Ademolache ha scelto la Nigeria invece dell’Inghilterra, cosa che potrebbe fare a breve anche Folarin Balogun , 16 reti in 27 giornate di Ligue 1 col Reims in Francia, una in più del connazionale Teremdel Nizza; Paul, che gioca nel Southampton ma che al Genk in Belgio aveva realizzato fino a gennaio 16 gol in 19 partite; è nigeriano anche il capocannoniere dell’Europa League, l’attaccante dell’Union Saint Gilloise, Victor(5 gol come Rashford), e poi ci sono Samueldel Villarreal, Alexdell’Everton, Kelechidel Leicester,della Cremonese. Questo solo in attacco e sulle fasce offensive. Non male neanche la difesa, perché i terzini destri Tyronnegiocano e lo fanno bene in Italia (Empoli e Torino), il sinistro Calvinè una colonna dell’Ajax. Quanto ai centrali di difesa, Williamha esperienza con Udinese, Watford e Salernitana e Kevinmilita nell’Hoffenheim in Bundesliga. Le debolezze sono in porta, dove manca un Onana della situazione, e a centrocampo, reparto in cui i muscoli di Wilfrieddel Leicester non bastano. Servirebbe un regista, unica lacuna di una squadra altrimenti sulla carta estremamente competitiva. Toccherà a Josè, ex attaccante portoghese, già vice di Carlos Queiroz sulla panchina del Real Madrid 2003-2004, assemblare al meglio tutti questi pezzi pregiati, una sorta diper la Coppa d’Africa 2024 in Costa d’Avorio e per i. Dove? Naturalmente, negli Stati Uniti (insieme a Messico e Canada). Che ai brasiliani d'Africa, storicamente, portano piuttosto bene…